Дробницкий об ударах по РФ: два „Кинжала“ по Киеву решили бы все проблемы

Политолог Дмитрий Дробницкий убеждён, что два удара ракетами "Кинжал" по центрам принятия решения в Киеве закрыло бы вопрос обстрела российской территории раз и навсегда.

"Но я ни одного такого удара по центру принятия решений не видел. Я думаю, два "Кинжала" по Киеву решили бы все проблемы раз и навсегда. Но, по всей видимости, почему-то считается, что это нехорошо: исторически, архитектурно, ещё как-то, жалко", — подчеркнул он.

Политолог считает, что на подобные действия украинских боевиков необходимо отвечать очень жёстко.

"На мой взгляд, любой, так сказать, привет по российской территории должен вызывать страшные последствия для Украины, когда каждый её житель должен умолять Зеленского сдаться", — заключил он.

Ранее политолог Лев Вершинин убеждён, что отсутствие серьёзной ответки на атаки украинских беспилотников и диверсионных групп по Крыму делает Россию в глазах Запада слабаком.