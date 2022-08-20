Baijiahao: ответ России на провокации в Балтийском море обескуражил НАТО

В ответ на НАТОвские провокации в Балтийском море Россия приняла жесткие контрмеры.

Об этом со ссылкой на собственных военных экспертов пишет китайское издание Baijiahao. По их версии, каплей, переполнившей чашу терпения Москвы стали заявления о том, что Финляндия и Эстония хотят закрыть для России Финский залив.

"Ответ России был быстрым и жестким. НАТО такого точно не ожидал. Российское оборонное ведомство объявило о переброске в Калининградскую область истребителей МиГ-31, способных нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал", — пишет Baijiahao.

Китайские военные аналитики отметили, что гиперзвуковые ракеты "Кинжал" предназначены для нанесения точных ударов по особо важным целям на суше и на море. И их невозможно перехватить даже самыми "продвинутыми" ПВО, стоящими на вооружении Североатлантического альянса.

"Поскольку Калининградская область России находится на побережье Балтийского моря, практически в центре Европы, то размещение там такого грозного оружия сводит на нет все планы НАТО по закрытию Финского залива. Ни Эстонии, ни Финляндии нечего противопоставить "Кинжалам".