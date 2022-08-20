Польша пригрозила РФ войной с НАТО из-за Калининграда

В Минобороны Польши пригрозили РФ пятой статьёй устава альянса НАТО. В ведомстве добавили, что все гарантии американцев по-прежнему в силе.

Варшава воспользуется пятой статьёй, если РФ разместит гиперзвуковое оружие в Калининградской области. С таким заявлением выступил польский госсекретарь Войцех Скуркевич.

"Как государство на восточном фланге НАТО, мы полностью осознаём угрозу, и наши действия будут адекватны действиям, которые предпринимает Россия", — заявил Войцех Скуркевич.

Он отметил, что все данные Польше обязательства были чётко озвучены членами НАТО и Джо Байденом, подчеркнул он.

В пятой статье альянса сказано о коллективной обороне участниц. То есть фактически Варшава угрожает Москве объявлением войны с участием НАТО.