В Минобороны Польши пригрозили РФ пятой статьёй устава альянса НАТО. В ведомстве добавили, что все гарантии американцев по-прежнему в силе.
Варшава воспользуется пятой статьёй, если РФ разместит гиперзвуковое оружие в Калининградской области. С таким заявлением выступил польский госсекретарь Войцех Скуркевич.
"Как государство на восточном фланге НАТО, мы полностью осознаём угрозу, и наши действия будут адекватны действиям, которые предпринимает Россия", — заявил Войцех Скуркевич.
Он отметил, что все данные Польше обязательства были чётко озвучены членами НАТО и Джо Байденом, подчеркнул он.
В пятой статье альянса сказано о коллективной обороне участниц. То есть фактически Варшава угрожает Москве объявлением войны с участием НАТО.
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