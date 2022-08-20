Рогозин посчитал сумму ущерба Киева от сбитого в Севастополе беспилотника

Руководитель АНО "Центр развития транспортных технологий" Алексей Рогозин подсчитал, в какую сумму обошлась организаторам попытка атаки на штаб Черноморского флота.

Подробные расчеты он выложил в своем блоге в Telegram.

У него получилось, что раскошелиться им пришлось тысяч на 60 долларов. Примерно столько стоит комплект из беспилотника "Mugin-5 Pro", двигателя для него, наземной станции с системой управления и навигации и "множество мелких компонентов, опционально — защита от помех".

Напомним, ранее сообщалось, что над зданием штаба ЧФ в Севастополе был сбит украинский беспилотник.