Руководитель АНО "Центр развития транспортных технологий" Алексей Рогозин подсчитал, в какую сумму обошлась организаторам попытка атаки на штаб Черноморского флота.
Подробные расчеты он выложил в своем блоге в Telegram.
У него получилось, что раскошелиться им пришлось тысяч на 60 долларов. Примерно столько стоит комплект из беспилотника "Mugin-5 Pro", двигателя для него, наземной станции с системой управления и навигации и "множество мелких компонентов, опционально — защита от помех".
Напомним, ранее сообщалось, что над зданием штаба ЧФ в Севастополе был сбит украинский беспилотник.
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