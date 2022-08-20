Ходаковский: замедление продвижения ВС РФ на Украине — это нормально

Продвижение российской армии в ходе военной спецоперации на Украине замедлилось. Однако, по словам командира батальона "Восток" Александра Ходаковского, это абсолютно нормальное явление во время боевых действий. Где бы ни остановились союзные силы России и Народной милиции, результат будет достигнут, заявил комбат.

"Мы победим Украину — это неизбежно, — но не так и не тогда, как и когда хотят скорые и нетерпеливые. Нужно беречь людей. Нельзя разменивать жизни наших бойцов на лайки в соцсетях", — подчеркнул он в своём Telegram-канале.

Ходаковский порекомендовал всем, кто недоволен темпами продвижения российской армии, "спрятать своё разочарование поглубже".