Мурадов: США легализуют наращивание провокаций Киева в Крыму

Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Вашингтон планирует узаконить эскалацию провокаций нацистов киевского режима против полуострова.

Напомним, 23 августа в режиме онлайн. пройдёт так называемый второй саммит "Крымской платформы”. В мероприятии поучаствуют десятки международных организаций. Собственное участие подтвердил и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"США и Украина рассчитывают создать новую точку эскалации в войне НАТО с РФ. Именно с этой целью генсек Йенс Столтенберг активно подгоняет кнутом НАТО своих подопечных на так называемое заседание международной платформы по деоккупации Крыма. Стоит ожидать, что на этом заседании Вашингтон даст отмашку украинским националистам использовать оружие НАТО для усиления военных провокаций в Крыму под предлогом того, что страны альянса не признают российский статус полуострова", — цитирует РИА Новости политика.

По словам Мурадова, это мероприятие, спланированное Штатами, нельзя игнорировать. Уже ясно, что акция обозначит границу, "края которой уже очерчены”.