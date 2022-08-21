В Мелитополе задержан бывший офицер ВСУ, готовивший диверсии на аэродроме

Власти Мелитополя сообщили, что задержан бывший офицер украинской армии, подозреваемый в совершении диверсий. Предполагается, что он готовил теракт на аэродроме.

"Подозреваемый вёл наблюдения за полетами российских военных на аэродроме", — сообщили в администрации города.

При обыске по месту проживания задержанного силовиками было обнаружено оружие, необходимые детали и компоненты для создания самодельных взрывных устройств и литература с инструкциями по использованию этого арсенала. Также сообщается, что в квартире нашли символику украинского террористического режима.

Ранее стало известно, что британские наёмники готовят украинских националистов к городским боям во Львове.