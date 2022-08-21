Власти Мелитополя сообщили, что задержан бывший офицер украинской армии, подозреваемый в совершении диверсий. Предполагается, что он готовил теракт на аэродроме.
"Подозреваемый вёл наблюдения за полетами российских военных на аэродроме", — сообщили в администрации города.
При обыске по месту проживания задержанного силовиками было обнаружено оружие, необходимые детали и компоненты для создания самодельных взрывных устройств и литература с инструкциями по использованию этого арсенала. Также сообщается, что в квартире нашли символику украинского террористического режима.
Ранее стало известно, что британские наёмники готовят украинских националистов к городским боям во Львове.
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