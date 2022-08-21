Карасёв: Киевской власти нужно продержаться 2-3 года

Надо только продержаться 2-3 года, и ВПК Европы начнёт работать на Украину.

Об этом сообщил украинский политолог Вадим Карасёв.

"У Украины есть оружие для того, чтобы сдерживать и удачно осуществлять сопротивление... Но, видите, не контрнаступление, а сопротивление. То есть, оборонительного вооружения достаточно Украине, а о наступательном пока не говорят", — в эфире YouTube-канала "Politeka" сказал киевский эксперт.

Он добавил, что Киеву не стоит рассчитывать и на европейскую помощь, поскольку там на складах закончилось всё вооружение. И вооружение СССР всё уже фактически выгреб "соцблок".

"А новое, это надо 2-3 года, чтобы запустить европейский ВПК, который начал бы работать полноценно на Украину", — подытожил Карасёв.