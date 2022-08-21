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Член ВГА Запорожья Рогов: киевский режим может применить биооружие в регионе

Силовые структуры

Украинские власти готовят химико-биологические провокации в Запорожской области, уверен член совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

Член ВГА Запорожья Рогов: киевский режим может применить биооружие в регионе

Киевский режим способен на бактериологические провокации и террор в отношении мирных граждан Запорожской области, заявил Рогов в интервью ТАСС. Такой вывод он сделал после сообщений Минобороны РФ о применении украинскими боевиками отравляющих веществ на поле боя.

Военный чиновник напомнил: Киев не чурается ядерного терроризма, что подтверждают постоянные обстрелы Запорожской АЭС. Он вполне допускает вариант, что Украина перейдёт к бактериологическим диверсиям.

"С учетом того, что число биолабораторий было более чем большое", — объяснил свою позицию Рогов.

Ранее стали известно, что в Мелитополе задержали бывшего офицера ВСУ, который готовил диверсии на аэродроме.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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