Украина — не преступное государство и не имеет никакого отношения к убийству дочери Александра Дугина — Дарьи Платоновой.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Я подчеркиваю, что Украина, конечно, не имеет к этому никакого отношения, потому что мы не являемся преступным государством… и тем более не террористическое государство”, — в прямом эфире информационного телемоста в воскресенье сказал советник Зеленского.
Он отметил, что убийство Платоновой стало результатом внутрироссийских конфликтов между политическими группами.
Дочка известного философа и российского деятеля была убита в результате детонации взрывного устройства, который был установлен под днищем её автомобиля. Девушка возвращалась с фестиваля. Следственный комитет РФ начал расследование.
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Заявления о возможном вступлении НАТО в войну на Украине прозвучали от госсекретаря Министерства обороны Польши.