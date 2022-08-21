Киев прокомментировал убийство Дарьи Дугиной: конечно, это не мы

Украина — не преступное государство и не имеет никакого отношения к убийству дочери Александра Дугина — Дарьи Платоновой.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Я подчеркиваю, что Украина, конечно, не имеет к этому никакого отношения, потому что мы не являемся преступным государством… и тем более не террористическое государство”, — в прямом эфире информационного телемоста в воскресенье сказал советник Зеленского.

Он отметил, что убийство Платоновой стало результатом внутрироссийских конфликтов между политическими группами.

Дочка известного философа и российского деятеля была убита в результате детонации взрывного устройства, который был установлен под днищем её автомобиля. Девушка возвращалась с фестиваля. Следственный комитет РФ начал расследование.