Ходарёнок: Залужный включил режим Арестовича: украинская ПВО сбила все "Калибры"

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный начал уподобляться советнику офиса Владимира Зеленского Алексею Арестовичу, рассказывая небылицы о том, что украинские силы противовоздушной обороны сбили все крылатые ракеты "Калибр", которые якобы были выпущены по территории государства.

"Залужный включил режим Арестовича и выдал, мол, украинская ПВО сбила все "Калибры", якобы выпущенные по Украине", — написал военный обозреватель, полковник запаса Михаил Ходарёнок.

По словам эксперта, для того, чтобы сбить "Калибры" необходимо иметь специальное оборудование и обладать серьёзным опытом — ни того, ни другого у украинских военных нет.

"Чтобы перехватывать хотя бы половину ракет, нужно иметь сплошное радиолокационное поле контроля, а РЛС для такого на Украину из-за рубежа не поставляются. Собственные силы ВСУ по этой части тоже ничтожно малы. Поэтому Залужному хватит рассказывать сказки и пора в отставку. Пока он ещё может", — отметил он.

Ранее военный обозреватель сообщил, что в украинских войсках и тыловых службах вместо повышения боевой эффективности наблюдаются раздрай и неразбериха. А причиной тому оказались поставки западного вооружения, которые и сыграли с ВСУ злую шутку.