Власти Запорожья: атака БПЛА на Мелитополь — бессилие и злоба Киева

Атака ВСУ на Мелитополь продиктована бессилием и злобой перед планами освобождённого региона интегрироваться в состав Российской федерации, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, атака киевского режима на Мелитополь при помощи БПЛА была призвана сорвать в регионе Дня флага России. Как уточнил Рогов, в ночь на понедельник ВСУ предприняли три попытки обстрела, но ПВО перехватили все цели.

"Их атаки продиктованы бессильной злобой и пониманием того, как преобразились освобождённые города и заиграли красками государственного флага Российской Федерации. Мы впервые встречаем День государственного флага России", — пояснил Рогов РИА Новости.

Член ВГА региона подчеркнул, что в области отслеживают возможные "прилёты" со стороны ВСУ и сорвать праздник Киеву не удастся.