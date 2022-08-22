Российская армия в ночь на 22 августа нанесла удары по инфраструктуре и позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харькове и Николаеве.
Как сообщает "Русская весна", украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) не обнаружили ракеты РФ на подлёте.
"Ракетные удары нанесены по целям в Харькове и Николаеве", — отмечает издание.
Подчёркивается, что во время атак в двух городах прогремели мощные взрывы.
Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что Вооружённые силы РФ и ополчения ЛДНР не просто наступают по всей линии соприкосновения, а берут "одну украинскую крепость за другой". По его мнению, союзные войска смогут установить контроль над Харьковом, Одессой, Днепропетровском и Кривым Рогом. Кроме того, он добавил, что от националистов планируется освободить "русский город Львов".
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