Российские военные нанесли удары по объектам ВСУ в Харькове и Николаеве

Российская армия в ночь на 22 августа нанесла удары по инфраструктуре и позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харькове и Николаеве.

Как сообщает "Русская весна", украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) не обнаружили ракеты РФ на подлёте.

"Ракетные удары нанесены по целям в Харькове и Николаеве", — отмечает издание.

Подчёркивается, что во время атак в двух городах прогремели мощные взрывы.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что Вооружённые силы РФ и ополчения ЛДНР не просто наступают по всей линии соприкосновения, а берут "одну украинскую крепость за другой". По его мнению, союзные войска смогут установить контроль над Харьковом, Одессой, Днепропетровском и Кривым Рогом. Кроме того, он добавил, что от националистов планируется освободить "русский город Львов".