Украинские военные ракетным ударом разрушили бывшее здание СБУ в Лисичанске

Украинские боевики ракетным ударом разрушили бывшее здание Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом заявил полковник Народной милиции ЛНР Виталий Киселёв.

В интервью РИА Новости он отметил, что объект располагался в центре Лисичанска, освобождённого союзными войсками РФ и ЛДНР.

"Здесь разрушения большие, был нанесён ракетно-артиллерийский удар со стороны позиций Вооружённых сил Украины (ВСУ) по центру города", — сказал военный с позывным "Коммунист" в интервью агентству.

Он также добавил, что украинская армия продолжает терроризировать мирное население Донбасса и разрушать населённые пункты. В опасности находятся Лисичанск, Первомайск и Стаханов, пояснил военнослужащий. Подчёркивается, что возле разрушенного бывшего здания СБУ обнаружили украинские паспорта и различные документы.

По мнению полковника Народной милиции ЛНР Киселёва, киевский режим целенаправленно пытается уничтожать стратегически важные объекты.