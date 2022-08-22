Украинские боевики ракетным ударом разрушили бывшее здание Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом заявил полковник Народной милиции ЛНР Виталий Киселёв.
В интервью РИА Новости он отметил, что объект располагался в центре Лисичанска, освобождённого союзными войсками РФ и ЛДНР.
"Здесь разрушения большие, был нанесён ракетно-артиллерийский удар со стороны позиций Вооружённых сил Украины (ВСУ) по центру города", — сказал военный с позывным "Коммунист" в интервью агентству.
Он также добавил, что украинская армия продолжает терроризировать мирное население Донбасса и разрушать населённые пункты. В опасности находятся Лисичанск, Первомайск и Стаханов, пояснил военнослужащий. Подчёркивается, что возле разрушенного бывшего здания СБУ обнаружили украинские паспорта и различные документы.
По мнению полковника Народной милиции ЛНР Киселёва, киевский режим целенаправленно пытается уничтожать стратегически важные объекты.
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