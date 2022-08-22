Сладков: ВСУ готовились к СВО с претензией на победу

Судя по подготовке украинских спецслужб и армии, Киев действительно заранее готовился вести бои с российскими военными, заявил военный корреспондент Александр Сладков. Кроме прочего, большую роль в СВО сыграла поддержка Киева в НАТО и других странах.

По словам военкора, помощь Североатлантического альянса, Японии и Южной Кореи действительно дали надежду Киеву на мнимую победу в СВО. Однако, как подчеркнул Сладков, ситуация изменилась стремительно.

"Сейчас ситуация меняется. И это не потому, что к нам повернулась удача. Мы сделали жёсткие выводы, и сейчас пошли успехи. Это только начало. Мы растянули ВСУ на четыре фронта. Мы непрерывно подтягиваем технику и людей", — пояснил военкор.

По его словам, в контексте "растягивания" ВСУ по линиям соприкосновения, речь идёт о фронтах:

запорожском,

херсонском,

донецком,

харьковском.

Как подчеркнул военкор, теперь России необходимо окончательно обезопасить логистику и это будет признак того, что "дела 100% пошли в гору".