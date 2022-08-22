Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Североатлантический альянс и рад бы предоставить Киеву оружие, но оно попросту у них закончилось.
"Просто нет этого оружия, вот и всё. Они бы радостно предложили, но они отдали, что могли. В дальнейшем нам нужно производить", — в эфире интернет-канала "Politeka".
По словам советника ОП, НАТО ориентирован на авиацию, а Украине необходима артиллерия, добавив, что Германия, в частности, производит для Киева системы противовоздушной обороны, которых нет на вооружении у немецкой армии.
"Основой ударной мощи НАТО является авиация. Авиацию пока не дают, а вся остальная мощь, в том числе артиллерийская, заточена преимущественно на авиацию у них, а у нас модель наоборот. У нас основная ударная мощь — это артиллерия", — заключил он.
Ранее Арестович признал, что Украина полностью зависима от поставок западного вооружения и боеприпасов.
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что Украина полностью зависима от поставок западного вооружения и боеприпасов.