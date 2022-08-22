Генерал Гурулёв призвал брать на вооружение опыт чеченских кампаний

Народ России надо перевести в состояние понимания, что специальная операция проходит не только на Украине.

Об этом сообщил депутат Государственной Думы РФ, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв.

Он отметил, что в Крыму беспилотники летают который день. Но эти беспилотники летают не с Украины, а запускаются местными. Получается, что в Крыму немало диверсантов, в эфире телеканала "Россия 1" сказал генерал.

"Такая же ситуация на Курской земле, в Белгородчине, в Воронежской… У нас есть хороший опыт, мы прошли первую, вторую чеченскую кампанию. Система территорий, зон, блокпостов — мышь проскочить не могла никуда. Наверное, это надо начинать хотя бы в приграничных территориях и там, где у нас есть явные угрозы", — предлагает эксперт.

А всех "сумасшедших", кто объявляет, что Крым — это якобы Украина, надо уничтожать, подытожил Гурулёв.