Шарий: спецслужбы РФ одним видео с террористкой Шабан осадили весь Киев

ФСБ России обнародовала видео террористки Натальи Шабан, которая убила Дарью Дугину.

При помощи этого видео спецслужбы РФ осадили весь Офис президента Украины, который хотел скрыть всё.

Об этом сообщил блогер и политолог Анатолий Шарий.

По его словам, команда Зеленского попыталась скрыть свой след в истории с терактом, но это не удалось.

"Неужели эти идиоты не понимали, что будут такие видео? Нет, не понимали”, — отметил журналист в Telegram-канале.

Он отметил, что Москве сегодня надо взять ситуацию в свои руки и показать планете истинное лицо террористического киевского режима. Главаря украинских радикалов Зеленского можно объявить тем, кем он по сути и является: террористом, подытожил Шарий.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.