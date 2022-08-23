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Politico: США может поставлять больше военной помощи для Украины, но тайно

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Вашингтон может направлять на Украину гораздо большие объёмы финансирования и оружия, чем признают официальные власти США. По мнению американских аналитиков, Штаты не обнародуют львиную долю информации, чтобы не вызвать гнев у граждан.

Politico: США может поставлять больше военной помощи для Украины, но тайно

По словам обозревателей, ранее представители Пентагона заявили о поставках Киеву ракет HARM, но в официальном анонсе военной помощи они указаны не были.

"Когда мы впервые объявили о поставках ракет HARM, то их упоминание в нашем официальном заявлении не было конкретным. Мы представили это таким образом, что мы поставляем противорадиолокационные возможности", — заявили аналитики Politico.

Аналитики уточнили, что таких "совпадений" множество, но как подчеркнули авторы материала, с уверенностью утверждать, что Вашингтон тайно поставляет оружие Киеву, пока рано.

"Никто из администрации не подтвердил и даже не намекнул на тайные поставки оружия на Украину. И, даже если бы они имели место, маловероятно, что с нами поделились бы данными о таком секретном решении", — резюмировали авторы.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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