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Норин: в РФ могут объявить мобилизацию в случае боевых действий внутри страны

Силовые структуры

Военный историк Евгений Норин считает, что в России могут объявить мобилизацию только в одном случае. Своим мнением он поделился в интервью "Украине.ру".

Условие, при котором в стране может быть объявлена мобилизация, это экзистенциальная угроза и боевые действия внутри страны, заявил эксперт.

По политическим причинам мобилизация объявляться не будет, так как это чревато серьёзными внутриполитическими последствиями, заявил аналитик.

Собеседник издания полагает, что сейчас пока будут формироваться добровольческие подразделения, а ситуация "все ушли на фронт" в России возможна лишь в случае прямого вмешательства НАТО в украинский конфликт.

Ранее военный историк Юрий Кнутов заявил, что НАТО уже озвучило повод для ввода своих войск на Украину.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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