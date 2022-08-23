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NYT: Запад начал готовить ВСУ к ближним контактным боям

Силовые структуры

Западные партнеры начали готовить ВСУ к ближним контактным боям. Такие выводы делает автор статьи в New York Times, анализируя последние поставки вооружения Киеву.

NYT: Запад начал готовить ВСУ к ближним контактным боям

Издание отмечает, что в новый пакет военной помощи США входят 40 бронетранспортёров, оснащённых катками для разминирования, а также более легкие гаубицы и безоткатные орудия с дальностью стрельбы в несколько сотен метров.

Также там есть ракетные установки с дальностью до трёх миль, что намного меньше, чем нынешнее расстояние между ВСУ и армией РФ на некоторых участках фронта. Речь идёт о ракетах TOW, которые можно установить на обычный пикап.

По словам источника издания в Белом доме, новые поставки призваны повысить мобильность украинской армии, прежде всего, на юге.

Однако эксперты разошлись во мнениях. Одни считают, что это подготовка к украинскому наступлению. Другие говорят, что США отдали Украине то, что можно было безболезненно достать из запасов, не нарушая боеспособности самой американской армии. А наступление сейчас вести бессмысленно из-за превосходства России в вооружениях, и наилучшей тактикой будет война на истощение противника.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что наступление на Херсон уже идёт, но оно заключается в истощении сил армии России.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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