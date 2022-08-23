Штупун: ВС РФ наносят огневое поражение ВСУ к северо-западу от Славянска

Официальный представитель украинского генерального штаба Александр Штупун во время очередного видеообращения заявил, что российские войска продвинулись в направлении Славянска.

"Противник наносит огневое поражение из танков, ствольной артиллерии и РСЗО в районах Краснополья, Мазановки, Новой Дмитровки, Богородичного и Курульки", — отметили в Генштабе.

Также Штупун был вынужден признать, что союзные силы России и Народной милиции вышли к населённым пунктами Первомайское и Нетайлово, которые расположены западнее от села Пески. Сейчас войска ведут наступательные действия в направлении Красногоровки.