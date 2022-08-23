Официальный представитель украинского генерального штаба Александр Штупун во время очередного видеообращения заявил, что российские войска продвинулись в направлении Славянска.
"Противник наносит огневое поражение из танков, ствольной артиллерии и РСЗО в районах Краснополья, Мазановки, Новой Дмитровки, Богородичного и Курульки", — отметили в Генштабе.
Также Штупун был вынужден признать, что союзные силы России и Народной милиции вышли к населённым пунктами Первомайское и Нетайлово, которые расположены западнее от села Пески. Сейчас войска ведут наступательные действия в направлении Красногоровки.
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