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В Британии украинских военных готовят около 90 инструкторов из Нидерландов

Силовые структуры

В подготовке украинских солдат в Великобритании участвуют около 90 военнослужащих из Нидерландов. Об этом заявили в Минобороны королевства.

Напомним, ранее министр обороны Нидерландов посетила Киев с рабочей поездкой. С украинским коллегой Алексеем Резниковым она обсудила военную поддержку Украине.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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