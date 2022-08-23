В подготовке украинских солдат в Великобритании участвуют около 90 военнослужащих из Нидерландов. Об этом заявили в Минобороны королевства.
Напомним, ранее министр обороны Нидерландов посетила Киев с рабочей поездкой. С украинским коллегой Алексеем Резниковым она обсудила военную поддержку Украине.
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