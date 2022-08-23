В Британии украинских военных готовят около 90 инструкторов из Нидерландов

В подготовке украинских солдат в Великобритании участвуют около 90 военнослужащих из Нидерландов. Об этом заявили в Минобороны королевства.

Напомним, ранее министр обороны Нидерландов посетила Киев с рабочей поездкой. С украинским коллегой Алексеем Резниковым она обсудила военную поддержку Украине.