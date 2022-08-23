Российские войска совместно с подразделениями Народной милиции продолжают проводить наступательные и штурмовые действия. Огонь ведётся из всех видов артиллерии, авиаудары наносятся по всей линии фронта. Об этом заявили в сводке украинского генерального штаба.
Командование ВСУ признаёт, что ВС РФ продолжают наступление на Авдеевском направлении около населённых пунктов Красногоровка и Первомайский. На Новопавловском направлении союзные силы наступают в районе Новомихайловки и Золотой Нивы.
Также российская армия открыла огонь по позициям украинских боевиков около Артёмовска, Майорска, Соледара, Зайцево.
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