Генштаб ВСУ: Армия России продолжает наступление на Авдеевском направлении

Российские войска совместно с подразделениями Народной милиции продолжают проводить наступательные и штурмовые действия. Огонь ведётся из всех видов артиллерии, авиаудары наносятся по всей линии фронта. Об этом заявили в сводке украинского генерального штаба.

Командование ВСУ признаёт, что ВС РФ продолжают наступление на Авдеевском направлении около населённых пунктов Красногоровка и Первомайский. На Новопавловском направлении союзные силы наступают в районе Новомихайловки и Золотой Нивы.

Также российская армия открыла огонь по позициям украинских боевиков около Артёмовска, Майорска, Соледара, Зайцево.