Послы США призвали американцев срочно покинуть Украину из-за угрозы эскалации

Американские послы на Украине предупредили, что российские военные могут в ближайшие дни нанести удар по инфраструктуре и правительственным объектам.

Вместе с этим дипломаты попросили граждан США не находиться на территории Украины. Политики порекомендовали использовать для передвижения наземный транспорт.

"Ситуация с безопасностью в стране нестабильна, условия могут ухудшиться без предупреждения", — написали на официальном сайте американского посольства.

Также дипломаты призвали граждан узнать местонахождение бомбоубежищ.

Ранее историк Евгений Норин сказал, что Вооружённым силам Российской Федерации трудно внезапно атаковать позиции солдат ВСУ. Как объяснил эксперт, Киев постоянно получает разведданные западных спецслужб.