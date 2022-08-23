Бывший глава МИД Польши: окончание СВО на Украине очень опасно

Бывший министр иностранных дел Польши, а ныне европейский депутат Витольд Ващиковский в эфире польского радио высказался по поводу СВО и назвал вероятные мирные переговоры с РФ не лучшей идеей.

Он отметил, что ничего хорошего от России не ждёт и тем самым обозначил "русофобскую" позицию.

Но самый плохой, по его мнению, сценарий реализуется в Запорожье, так как РФ может лишить Незалежную крупного источника электричества, перенаправив в Крым.

Высказался европейский депутат и о возможных мирных переговорах между Москвой и Киевом, на которых настаивает турецкий лидер Реджеп Эрдоган. Дипломат и Польши отметил, что окончание СВО на Украине сейчас невероятно опасно.

По словам Ващиковского, перемирие только создаст паузу и даст возможность РФ набраться сил для продолжения "завоевания" украинской территории.