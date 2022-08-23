Аналитики американского Института изучения военных конфликтов (ISW) в очередном обзоре боевых действий в ходе спецоперации Украине заявили, что союзные силы России и Народной милиции проводят наступательные действия на Николаевском направлении.
"Российские войска провели несколько атак на линии Николаев — Херсон и 22 августа, вероятно, взяли под контроль прифронтовое село Благодатное Николаевской области, примерно в 35 км от города", — говорится в сводке ISW.
Также эксперты отметили, что российские войска продолжали наземные атаки к юго-востоку от Северска и к северо-востоку и югу от Артёмовска.
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