Аналитики ISW заявили о наступлении ВС РФ на Николаев

Аналитики американского Института изучения военных конфликтов (ISW) в очередном обзоре боевых действий в ходе спецоперации Украине заявили, что союзные силы России и Народной милиции проводят наступательные действия на Николаевском направлении.

"Российские войска провели несколько атак на линии Николаев — Херсон и 22 августа, вероятно, взяли под контроль прифронтовое село Благодатное Николаевской области, примерно в 35 км от города", — говорится в сводке ISW.

Также эксперты отметили, что российские войска продолжали наземные атаки к юго-востоку от Северска и к северо-востоку и югу от Артёмовска.