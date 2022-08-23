Лидер парламентской группы Коалиционной партии Финляндии Кай Мюкканен заявил, что политики намерены добиться создания базы военно-политического блока НАТО на территории республики.
"Мы должны продвигать решение, при котором региональный командный центр или центр передового опыта для Арктического региона могли бы быть размещены в стране", — подчеркнул оппозиционер в ходе заседания парламентской группы.
Вместе с этим политик отметил, что Хельсинки обязан стать надёжным членом альянса и не обременять партнёров. Как напомни Мюкканен, у Финляндии есть опыт защиты Балтийского моря.
Ранее эксперты Military предупредили, что американские власти планируют перенять опыт Финляндии для сражения с Россией за Арктику.
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