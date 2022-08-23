Оппозиционер Мюкканен: в Финляндии должна появиться постоянная база альянса НАТО

Лидер парламентской группы Коалиционной партии Финляндии Кай Мюкканен заявил, что политики намерены добиться создания базы военно-политического блока НАТО на территории республики.

"Мы должны продвигать решение, при котором региональный командный центр или центр передового опыта для Арктического региона могли бы быть размещены в стране", — подчеркнул оппозиционер в ходе заседания парламентской группы.

Вместе с этим политик отметил, что Хельсинки обязан стать надёжным членом альянса и не обременять партнёров. Как напомни Мюкканен, у Финляндии есть опыт защиты Балтийского моря.

Ранее эксперты Military предупредили, что американские власти планируют перенять опыт Финляндии для сражения с Россией за Арктику.