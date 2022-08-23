Член офиса президента Украины: Киев получит западные системы ПВО и ПРО осенью

Заместитель руководителя офиса президента Украины по внешней политике и стратегическому партнёрству Андрей Сибига сказал, что Запад передаст системы противовоздушной и противоракетной обороны осенью этого года.

Как подчеркнул чиновник, украинский лидер Владимир Зеленский постоянно требует от коллег ограничить воздушное пространство страны.

"Мы достаточно оптимистичны, видим чёткие перспективы и временные рамки", — отметил политик, слова которого приводит РБК-Украина.

Ранее советник главы офиса лидера страны Алексей Арестович сказал, что ФРГ производит для ВСУ системы ПВО, которыми пока не пользуется армия Германии.