Заместитель руководителя офиса президента Украины по внешней политике и стратегическому партнёрству Андрей Сибига сказал, что Запад передаст системы противовоздушной и противоракетной обороны осенью этого года.
Как подчеркнул чиновник, украинский лидер Владимир Зеленский постоянно требует от коллег ограничить воздушное пространство страны.
"Мы достаточно оптимистичны, видим чёткие перспективы и временные рамки", — отметил политик, слова которого приводит РБК-Украина.
Ранее советник главы офиса лидера страны Алексей Арестович сказал, что ФРГ производит для ВСУ системы ПВО, которыми пока не пользуется армия Германии.
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