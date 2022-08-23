Минобороны: завершается освобождение Марьинки

Согласно сообщению Минобороны, на донецком направлении наступление идёт успешно.

Представители ведомства рассказали журналистам, что населённой пункт Марьинка будет скоро полностью освобождён, а кольцо вокруг Авдеевки продолжает сжиматься.

"Успешно развивается наступление на донецком направлении. Завершается освобождение населенного пункта Марьинка, более 75% которого уже находится под контролем союзных войск. Продолжаются действия по окружению группировки ВСУ в районе Авдеевки. В районе населенного пункта Кодема блокирован с трех сторон и осуществляется планомерное уничтожение элитного подразделения ВСУ — 214-го батальона "Опфор", — сообщили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что в ходе наступления в районе Артёмовска союзные войска уже находятся рядом с населённом пунктом Зайцево.