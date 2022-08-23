Как сообщили в российском Минобороны, ВКС РФ смогли ликвидировать суммарно одиннадцать украинских складов, в семи из которых хранились боеприпасы и военная техника, а в четырёх было топливо для военных нужд.
"Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины … Уничтожены семь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов", — сказано в сообщении.
Удары были нанесены по складам, расположенным в Николаевской области, в населённом пункте Березнеговатое, и в городе Соледар в Донецкой Народной Республике. Ликвидированные топливные хранилища дислоцировались в ДНР и Харьковской области.
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