МО: силами авиации и артиллерии РФ ликвидировано семь хранилищ боеприпасов ВСУ

Как сообщили в российском Минобороны, ВКС РФ смогли ликвидировать суммарно одиннадцать украинских складов, в семи из которых хранились боеприпасы и военная техника, а в четырёх было топливо для военных нужд.

"Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины … Уничтожены семь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов", — сказано в сообщении.

Удары были нанесены по складам, расположенным в Николаевской области, в населённом пункте Березнеговатое, и в городе Соледар в Донецкой Народной Республике. Ликвидированные топливные хранилища дислоцировались в ДНР и Харьковской области.