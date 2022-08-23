Украинский лидер Владимир Зеленский ответил, как отреагирует Киев на обстрелы в День независимости страны.
"Будут бить нас — будут получать ответ. Мощный ответ", — подчеркнул президент в ходе пресс-конференции по итогам встречи с польским коллегой Анджеем Дудой.
Вместе с этим Зеленский добавил, что относится к столице Украины, Чернигову, Запорожью и Донбассу одинаково. По словам руководителя страны, "ответ" властей на действия российских военных будет с каждым днём масштабнее и мощнее.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк предупредил, что в Крыму участятся "атаки неизвестного происхождения".
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