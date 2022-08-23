Зеленский пообещал "мощный ответ" России на возможные удары по Киеву

Украинский лидер Владимир Зеленский ответил, как отреагирует Киев на обстрелы в День независимости страны.

"Будут бить нас — будут получать ответ. Мощный ответ", — подчеркнул президент в ходе пресс-конференции по итогам встречи с польским коллегой Анджеем Дудой.

Вместе с этим Зеленский добавил, что относится к столице Украины, Чернигову, Запорожью и Донбассу одинаково. По словам руководителя страны, "ответ" властей на действия российских военных будет с каждым днём масштабнее и мощнее.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк предупредил, что в Крыму участятся "атаки неизвестного происхождения".