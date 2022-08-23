Подоляк: в Крыму возрастёт количество атак неизвестного происхождения

В Крыму будет расти число "атак неизвестного происхождения”, а освобожденные украинские регионы будут атакованы.

Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Националист пригрозил совершить нападения на полуостров Крым и все территории, где на данный момент находится российская армия освобождения.

"В Крыму будет только больше и больше нападений неизвестного происхождения. Скажем деликатно, это уничтожит не только конкретный пляжный сезон, но и возможность жить на украденной территории", — угрожает террористическими ударами украинский государственный деятель.