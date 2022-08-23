В Крыму будет расти число "атак неизвестного происхождения”, а освобожденные украинские регионы будут атакованы.
Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.
Националист пригрозил совершить нападения на полуостров Крым и все территории, где на данный момент находится российская армия освобождения.
"В Крыму будет только больше и больше нападений неизвестного происхождения. Скажем деликатно, это уничтожит не только конкретный пляжный сезон, но и возможность жить на украденной территории", — угрожает террористическими ударами украинский государственный деятель.
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