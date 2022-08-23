Скотт Риттер: ВСУ разгромили бы немцев и поляков, но Россия — совсем другое дело

Военный аналитик Скотт Риттер поделился мнением о тактике российской армии. По его словам, "русские делают фантастические вещи на поле боя".

Как отметил эксперт, к началу конфликта у Украины была вторая по величине армия в Европе после Турции. И возможности ВСУ Риттер оценивает достаточно высоко.

По его мнению, в случае конфликта против немецкой армии, ВСУ уничтожили бы немцев. "Они разгромили бы польскую и вытерли бы пол румынской армией, французской, итальянской", — считает Риттер.

Но совсем другое дело российская армия. Скотт Риттер подчеркнул, что "у России есть очень хорошо обученная армия, возглавляемая лучшим офицерским корпусом в мире, понимающим искусство войны".

"Сильные укрепленные украинские позиции на юго-востоке — это одни из самых обширных траншейных работ в истории со времен Первой мировой. Это чрезвычайно сложная проблема! Но русские смогли придумать то, что я бы назвал идеальным штормом. Они полностью воспользовались своим превосходством в артиллерии", — отметил американский эксперт.

По словам Риттера, "русское убрали календарь из уравнения": "Они не заботятся о времени. Они прокладывают путь через Восточную Украину, нанося неслыханные потери".

"Эти ребята очень хороши, я бы не хотел идти против них. Русские делают фантастические вещи на поле боя, но они не заботятся о времени. Они собираются выполнить миссию так, чтоб свести к минимуму потери России", — подчеркнул Скотт Риттер.

В конце июля стало известно, что американского аналитика включили в украинский "чёрный список". Сам эксперт отметил, что власти Украины записывают в пропаганду Кремля всё, что идёт вразрез с официальной точкой зрения Киева.