Военный эксперт Анатолий Матвийчук убеждён, что Донбасская группировка украинской армии в скором времени будет разгромлена. Он отметил, что российские войска уверенно продвигаются вперёд и проламывают оборону ВСУ. Данный этап спецоперации по выходу на административные границы ДНР находится на завершающей стадии, считает аналитик.
"Также завершаются и мероприятия по окружению Донецкого оборонительного рубежа, киевского режима", — заявил Матвийчук в беседе с NEWS.ru
Аналитик отметил, что выход на административные границы Николаевской области на данный момент являются частным успехом. В дальнейшем может быть развито полноценное наступление на Харьковском, Николаевском и Запорожском направлениях, заявил он.
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