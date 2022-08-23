Аналитик Матвийчук заявил, что близится конец Донбасской группировки ВСУ

Военный эксперт Анатолий Матвийчук убеждён, что Донбасская группировка украинской армии в скором времени будет разгромлена. Он отметил, что российские войска уверенно продвигаются вперёд и проламывают оборону ВСУ. Данный этап спецоперации по выходу на административные границы ДНР находится на завершающей стадии, считает аналитик.

"Также завершаются и мероприятия по окружению Донецкого оборонительного рубежа, киевского режима", — заявил Матвийчук в беседе с NEWS.ru

Аналитик отметил, что выход на административные границы Николаевской области на данный момент являются частным успехом. В дальнейшем может быть развито полноценное наступление на Харьковском, Николаевском и Запорожском направлениях, заявил он.