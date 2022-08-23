Кнутов: США тайно поставляют оружие Украине, чтобы ввести Россию в заблуждение

Тайные поставки американского оружия на Украину осуществляются для того, чтобы максимально затянуть конфликт и ввести Россию в заблуждение о состоянии укомплектованности ВСУ. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Вашингтону пришлось признать скрытые поставки после обнаружения на Украине остатков противорадиолокационных ракеты AGM-88 HARM.

"Украинская армия уже "перестала существовать", с точки зрения военной техники, полтора-два месяца назад. То, чем она продолжает воевать, закуплено у стран Варшавского договора", — объяснил эксперт.

Основная цель скрытых поставок заключается в том, чтобы ввести в заблуждение Россию. Вашингтон хочет, чтобы у Москвы сложилось впечатление, что западные страны оказывают Киеву минимальную поддержку, считает Кнутов. США готовы пойти на всё, чтобы противостоять России с помощью украинской армии. Однако от действий американцев прежде всего страдают мирные жители.

"Вашингтону и Брюсселю на это наплевать, а уж Киеву тем более. У нас есть только один выход — нанести украинским силам мощнейшее поражение в Донбассе", — заключил Кнутов в беседе с "Народными Новостями".