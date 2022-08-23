Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов считает, что поставки Западом лёгкого вооружения Украине свидетельствует о скором обрушении фронта в Донбассе.
"Очень скоро украинцы потеряют возможность удерживать весь многокилометровый фронт, который они держат из последних сил, и он начнет "схлопываться", обнажая многочисленные прорывы и образуя "котлы", — отметил он.
Эксперт предположил, что изначально украинские боевики отступят к крайней линии обороны, а затем к Запорожью и Днепропетровску.
"К этому же моменту страны Запада расширят поставки легких вооружений для ВСУ, и будут соблюдать уже опробованную тактику "городов-крепостей", — пояснил он.
Анпилогов сообщил, что в городах украинские нацисты будут использовать свою излюбленную тактику — размещать тяжёлое вооружение в жилых кварталах, а население использовать в качестве "живого щита".
"Все это мы уже видели в Мариуполе и Северодонецке, где украинские танки буквально стояли в арках многоэтажных жилых домов. Все это будет подаваться как "стратегия обороны", хотя на самом деле это никакая не оборона, а типичная "тактика выжженной земли" — с разрушением собственных городов и убийствами мирного населения", — заключил он.
Ранее эксперт заявил, что вооружённым силам Украины неплохо позволяет держать оборону рельеф местности. Однако с наступлением холодов у российской армии появится преимущество.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт. Есть риск его прямого вмешательства, а повод для ввода войск уже озвучен.