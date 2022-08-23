Анпилогов: на Западе понимают, что украинский фронт вскоре рухнет

Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов считает, что поставки Западом лёгкого вооружения Украине свидетельствует о скором обрушении фронта в Донбассе.

"Очень скоро украинцы потеряют возможность удерживать весь многокилометровый фронт, который они держат из последних сил, и он начнет "схлопываться", обнажая многочисленные прорывы и образуя "котлы", — отметил он.

Эксперт предположил, что изначально украинские боевики отступят к крайней линии обороны, а затем к Запорожью и Днепропетровску.

"К этому же моменту страны Запада расширят поставки легких вооружений для ВСУ, и будут соблюдать уже опробованную тактику "городов-крепостей", — пояснил он.

Анпилогов сообщил, что в городах украинские нацисты будут использовать свою излюбленную тактику — размещать тяжёлое вооружение в жилых кварталах, а население использовать в качестве "живого щита".

"Все это мы уже видели в Мариуполе и Северодонецке, где украинские танки буквально стояли в арках многоэтажных жилых домов. Все это будет подаваться как "стратегия обороны", хотя на самом деле это никакая не оборона, а типичная "тактика выжженной земли" — с разрушением собственных городов и убийствами мирного населения", — заключил он.

Ранее эксперт заявил, что вооружённым силам Украины неплохо позволяет держать оборону рельеф местности. Однако с наступлением холодов у российской армии появится преимущество.