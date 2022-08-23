Анпилогов: оборона ВСУ в Донбассе начнёт рушиться с приходом холодов

Вооружённым силам Украины неплохо позволяет держать оборону рельеф местности. Однако с наступлением холодов у российской армии появится преимущество. Об этом рассказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

С наступлением зимы будет достаточно трудно обороняться в сыром, продуваемом окопе под дождём и с воспаление легких, пояснил аналитик в интервью "Украине.ру".

Он отметил, что в западном Донбассе много оврагов, балок и холмов, а также городская застройка, что не очень подходит для наступающих войск.

Ощутимое преимущество армия России, по мнению собеседника издания, получит зимой, когда закончится период осенней распутицы.

Ранее бойцы ВСУ из Краматорска в интервью французскому изданию описали боевые действия в Донбассе как "ад".