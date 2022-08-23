Политолог призвал нанести удар по Верховной раде в ответ на убийство Дугиной

Убийство политолога Дарьи Дугиной переполнило чашу терпения российского руководства. Не исключено, что сейчас будут приняты серьёзные меры против боевиков киевского режима. Об этом заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров, комментируя Pravda.Ru призыв дипломатов США срочно покинуть Украину из-за угрозы эскалации.

Политолог отметил, что Киев перешёл красную линию. Теперь российские войска могут нанести удары по центрам принятия решений на Украине.

"Террористическая система государственного управления должна быть уничтожена ещё до того, как наши войска займут Киев и другие города", — заявил собеседник Pravda.Ru.

По мнению Александрова, российской армии необходимо уничтожить здания Министерства обороны, администрации президента, Верховную раду, мэрию Киева, а также все военкоматы в крупных городах Незалежной.

"Это приведёт к дезорганизации и к тому, что они не смогут так эффективно заниматься вредительской деятельностью. Они больше будут думать о том, как бы не попасть под обстрел", — отметил политолог.

Также эксперт прокомментировал атаку на центр Донецка и подчеркнул, что нужно было активнее выбивать украинские войска из региона. По его мнению, группировку ВСУ следовало окружить ещё в самом начале военной спецоперации, однако вместо этого начались лобовые штурмы. Более того, в боевых действиях не задействовано существенное количество ресурсов, отметил Александров.

"Надо было сконцентрировать всю авиацию, постоянно бомбить передовые позиции противника, тыловые районы. Как-то операция идёт не очень эффективно. Поэтому и обстрелы Донецка продолжаются", — указал эксперт.

Ранее американские дипломаты на Украине предупредили, что российские военные могут в ближайшие дни нанести удар по инфраструктуре и правительственным объектам.

"Ситуация с безопасностью в стране нестабильна, условия могут ухудшиться без предупреждения", — написали на официальном сайте посольства.