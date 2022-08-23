Руководитель МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что немецкие власти отправят систему противовоздушной обороны Iris-T ВСУ в ближайшие недели.
"Киев в первую очередь просил Берлин поддержать Украину в области ПВО", — подчеркнула глава внешнеполитического ведомства ФРГ.
Вместе с этим министр отметила, что система Iris-T является "высоко современной".
Ранее замглавы офиса президента Украины Андрей Сибига заявил, что ВСУ получат западные системы противовоздушной и противоракетной обороны осенью 2022 года.
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