Военный эксперт Александр Ситников считает, что союзные силы благодаря освобождению населённого пункта Благодатное при помощи системы "Солнцепёк" открыли себе дорогу к Одессе.
"Благодатное примыкает к автодороге М-14 Одесса-Николаев-Херсон. По этой дороге украинский Генштаб планировал вести наступление на юг вплоть до Крыма. Поэтому взятие Благодатного имеет не только военное, но и медийное значение, поскольку вселяет надежду на освобождение русской "жемчужины у моря", — отметил он.
Кроме того, эксперт сообщил, что именно по этому направлению украинские боевики получала продукты питание, экипировку и вооружение.
Ранее генеральный штаб украинской армии в очередной сводке признал переход населённого пункта Благодатное в Николаевской области под контроль союзных сил России и Народной милиции.
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