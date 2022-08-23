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Военный эксперт Александр Ситников считает, что союзные силы благодаря освобождению населённого пункта Благодатное при помощи системы "Солнцепёк" открыли себе дорогу к Одессе.

Ситников: российские системы "Солнцепёк" открыли для ВС РФ путь в Одессу

"Благодатное примыкает к автодороге М-14 Одесса-Николаев-Херсон. По этой дороге украинский Генштаб планировал вести наступление на юг вплоть до Крыма. Поэтому взятие Благодатного имеет не только военное, но и медийное значение, поскольку вселяет надежду на освобождение русской "жемчужины у моря", — отметил он.

Кроме того, эксперт сообщил, что именно по этому направлению украинские боевики получала продукты питание, экипировку и вооружение.

Ранее генеральный штаб украинской армии в очередной сводке признал переход населённого пункта Благодатное в Николаевской области под контроль союзных сил России и Народной милиции.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Александр Артамонов
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