Генеральный штаб украинской армии в очередной сводке признал переход населённого пункта Благодатное в Николаевской области под контроль союзных сил России и Народной милиции. После разгрома группировки ВСУ в регионе российская армия получила возможность наступления в сторону Николаева.
Также в украинском Генштабе сообщили, что союзные войска начали осуществлять наступательные действия в Донбассе, охватывая Артёмовск с южной стороны. В Киеве также признали "частичный успех" российской армии при наступлении в направлении Лозового Харьковской области.
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что Украина полностью зависима от поставок западного вооружения и боеприпасов.