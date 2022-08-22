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ВС РФ освободили Благодатное и получили возможность наступать на Николаев

Силовые структуры

Генеральный штаб украинской армии в очередной сводке признал переход населённого пункта Благодатное в Николаевской области под контроль союзных сил России и Народной милиции. После разгрома группировки ВСУ в регионе российская армия получила возможность наступления в сторону Николаева.

Также в украинском Генштабе сообщили, что союзные войска начали осуществлять наступательные действия в Донбассе, охватывая Артёмовск с южной стороны. В Киеве также признали "частичный успех" российской армии при наступлении в направлении Лозового Харьковской области.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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