ВС РФ применили тактику атаки на ВСУ с отводом техники под Нетайлово

На данный момент Авдеевское направление является одним из самых активных в ходе военной спецоперации. Регион окружён укреплёнными районами украинских боевиков. Российские войска осуществляют наступление с юга и пытаются взять под контроль населённый пункт Нетайлово, где выстроена вторая линия обороны ВСУ.

В ходе боевых действий под Нетайлово союзные силы применяют тактику захвата отделением укреплённых позиций ВСУ. Сначала происходит плотная обработка укрепрайонов ВСУ с помощью артиллерийского огня, затем в атаку выдвигается боевая группа 100-й бригады НМ ДНР.

Российский танк вытесняет противника, после чего следует боевая машина пехоты, поддерживая работу танка. Во время движения боевая группа использует лесополосу, защищаясь от прямого огня противника.

"100-я Бригада в ДНР занимает опорный пункт противника. Бронетехника прикрывает бойцов в Невельском", — написал военный корреспондент Евгений Лисицын в своём Telegram-канале.