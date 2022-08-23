Глава Польши Дуда призвал ликвидировать "Северный поток-2

Польский президент Анджей Дуда призвал уничтожить газовый трубопровод "Северный поток-2".

Об этом лидер Польши сообщил на саммите "Крымская платформа" в Киеве.

Дуда считает невозможным для ЕС вести бизнес с РФ, как это было до СВО на Украине, и выступает против связей с Москвой.

"Изменение политики на Западе — это не просто прекращение "Северного потока-2", но также полная его ликвидация, демонтаж", — заявил русофоб.

23 августа на Украине проходит саммит "Крымская платформа", где принимают участие Владимир Зеленский и Анджей Дуда, а также государственные деятели стран ЕС, приглашённые по видеосвязи.

Перед открытием лидер Незалежной обещал более мощные ракетные удары по мирным жителям Донбасса, и опять призвал "партнёров возвращать Крым".

Глава Крыма Сергей Аксёнов уже назвал участников саммита террористами.