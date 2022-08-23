Польский президент Анджей Дуда призвал уничтожить газовый трубопровод "Северный поток-2".
Об этом лидер Польши сообщил на саммите "Крымская платформа" в Киеве.
Дуда считает невозможным для ЕС вести бизнес с РФ, как это было до СВО на Украине, и выступает против связей с Москвой.
"Изменение политики на Западе — это не просто прекращение "Северного потока-2", но также полная его ликвидация, демонтаж", — заявил русофоб.
23 августа на Украине проходит саммит "Крымская платформа", где принимают участие Владимир Зеленский и Анджей Дуда, а также государственные деятели стран ЕС, приглашённые по видеосвязи.
Перед открытием лидер Незалежной обещал более мощные ракетные удары по мирным жителям Донбасса, и опять призвал "партнёров возвращать Крым".
Глава Крыма Сергей Аксёнов уже назвал участников саммита террористами.
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