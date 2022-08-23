Губернатор Севастополя завил об уничтожении украинского БПЛА над морем

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российские системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над морем.

"Над морем отработали системы ПВО. Сбили БПЛА. Всё хорошо, сохраняем спокойствие", — сообщил Развожаев.

В понедельник, 22 августа крымские ПВО сбили вражеские цели в районе мыса Фиолент.

Ранее Развожаев предупредил, что на этой неделе киевский режим может спланировать очередные провокации в отношении Севастополя, чтобы создать панику среди жителей города.