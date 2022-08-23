Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российские системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над морем.
"Над морем отработали системы ПВО. Сбили БПЛА. Всё хорошо, сохраняем спокойствие", — сообщил Развожаев.
В понедельник, 22 августа крымские ПВО сбили вражеские цели в районе мыса Фиолент.
Ранее Развожаев предупредил, что на этой неделе киевский режим может спланировать очередные провокации в отношении Севастополя, чтобы создать панику среди жителей города.
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