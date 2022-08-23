Генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов в разговоре с Pravda.Ru оценил решение Германии передать Украине в ближайшие недели систему противовоздушной обороны Iris-T.
"Серьёзных изменений не произойдёт. "Iris-T" — система с ограниченными дальностью и высотой. Скорее всего, Берлин поставит несколько машин. Они прикроют какой-то объект, но перелома в ходе боевых действий не будет", — сказал эксперт.
Вместе с этим он напомнил, что украинские военные уже используют зенитные самоходные установки Gepard. Такое оружие серьёзно не влияет на проведение спецоперации России по принуждению к миру, отметил специалист.
"Системы Iris-T позволяют противостоять самолётам. Сегодня же армия РФ наносит удары в основном ракетами, системами залпового огня", — заключил собеседник издания.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок сказала, что в ближайшие недели Киев получит систему ПВО Iris-T.
"Украина в первую очередь просила Берлин поддержать страну в области противовоздушной обороны", — подчеркнула министр.
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