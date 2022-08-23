Экс-разведчик Риттер: ВС РФ медленно продвигаются на Украине, минимизируя потери

Действия российской армии в ходе спецоперации на Украине можно назвать уникальными в военной истории, поскольку ВС РФ придерживаются стратегии медленного продвижения. Об этом заявил экс-разведчик США Скотт Риттер. Он отметил, что российские войска увеличивают до максимума потери противника на поле боя и минимизируют свои.

"Почти каждый раз, когда происходят военные действия, на военачальников давит время, за которое необходимо достичь поставленных целей. Жизнями подчинённых жертвуют, чтобы вовремя выполнить эти цели", — заявил экс-офицер американской разведки в эфире Youtube-канала Glenn Diesen.

Однако командование российской армии "забыло" про время. Сейчас ВС РФ эффективно выполняют поставленные задачи, осуществляя неспешное продвижение.

Риттер отметил, что разница в потерях российской и украинской армий достигает колоссальных значений. По оценке эксперта, они составляют от одного к десяти до одного к двадцати.