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Экс-разведчик Риттер: ВС РФ медленно продвигаются на Украине, минимизируя потери

Силовые структуры

Действия российской армии в ходе спецоперации на Украине можно назвать уникальными в военной истории, поскольку ВС РФ придерживаются стратегии медленного продвижения. Об этом заявил экс-разведчик США Скотт Риттер. Он отметил, что российские войска увеличивают до максимума потери противника на поле боя и минимизируют свои.

Экс-разведчик Риттер: ВС РФ медленно продвигаются на Украине, минимизируя потери

"Почти каждый раз, когда происходят военные действия, на военачальников давит время, за которое необходимо достичь поставленных целей. Жизнями подчинённых жертвуют, чтобы вовремя выполнить эти цели", — заявил экс-офицер американской разведки в эфире Youtube-канала Glenn Diesen.

Однако командование российской армии "забыло" про время. Сейчас ВС РФ эффективно выполняют поставленные задачи, осуществляя неспешное продвижение.

Риттер отметил, что разница в потерях российской и украинской армий достигает колоссальных значений. По оценке эксперта, они составляют от одного к десяти до одного к двадцати.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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