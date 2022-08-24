Экс-депутат Рады: глава Польши приехал на Украину за территориями

Глава Польши Анджей Дуда прилетел в столицу Незалежной, чтобы проследить передачу Западной Украины под управление Варшавы, заявил экс-депутат Рады Илья Кива.

"Подготовка перехода западных территорий Украины под контроль Польши должна проходить по графику", — заявил Кива.

По его словам, Варшаве, несмотря на боевые действия на Украине, необходимо реализовать план "экспансии" западной части страны и не о какой поддержке поляков речи не идёт.