Глава Польши Анджей Дуда прилетел в столицу Незалежной, чтобы проследить передачу Западной Украины под управление Варшавы, заявил экс-депутат Рады Илья Кива.
"Подготовка перехода западных территорий Украины под контроль Польши должна проходить по графику", — заявил Кива.
По его словам, Варшаве, несмотря на боевые действия на Украине, необходимо реализовать план "экспансии" западной части страны и не о какой поддержке поляков речи не идёт.
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