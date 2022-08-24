Литовкин: НАТО не решится ввести войска на Украину, так как их уничтожат

НАТО вряд ли решится на полноценный ввод войск на Украину, так как последствия этого для альянса могут быть непоправимыми. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Виктор Литовкин.

Аналитик считает, что вероятность полноценного участия НАТО в украинском конфликте крайне мала.

Наёмники из стран НАТО уже присутствуют на Украине — это инструкторы и специалисты, заметил Литовкин.

По его мнению, расчётами "Хаймарсов" всё-таки командуют американские инструкторы, поскольку освоить эти установки непросто, необходимо пройти серьёзный курс обучения.

Но на прямой ввод войск НАТО на Украину блок не решится, так как эти войска будут уничтожены, заявил эксперт в интервью изданию "Украина.ру".

"Это будет их прямое вмешательство в украинский конфликт, а мы на украинской земле будем их уничтожать — это наше право. Мы здесь проводим специальную военную операцию", — заключил полковник запаса.

Ранее военный историк Юрий Кнутов заявил, что НАТО уже озвучило повод для прямого вмешательства в украинский конфликт.