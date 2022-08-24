Крылатые ракеты в Запорожье ударили по объектам ВСУ и заводу "Мотор Сич"

Жители Запорожья пишут в соцсетях, что в ночь на 24 августа в городе раздалось восемь мощных взрывов, после которых взревели сирены воздушной тревоги.

Вооруженные силы РФ продолжают уничтожать высокоточным оружием военные объекты на Украине. Удары преимущественно носятся ночью, чтобы избежать потерь среди гражданских лиц.

Как рассказал член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, сегодня крылатые ракеты поразили объекты военной инфраструктуры в столице региона, которую пока контролирует киевский режим. Одной из целей стал завод "Мотор Сич", где не только производится военная продукция, но и осуществляется ремонт техники и оборудования для боевиков ВСУ.

"Ждём подробности в официальной сводке МО России", — добавил Рогов.

Неделю назад в Запорожье в результате ночной атаки была уничтожена база националистов и теробороновцев, которую украинские власти пытались выдать за гражданское общежитие.